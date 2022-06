Mercato NBA, colpo Trail Blazers: in arrivo Jerami Grant da Detroit

Si infiamma la finestra di mercato NBA. I Detroit Pistons tradano Jerami Grant ai Portland Trail Blazers in cambio di una prima scelta al Draft 2025, top-four protected via Milwaukee Bucks.

Nell’affare, Portland e Detroit si scambieranno la 36° e la 46° chiamata al vicinissimo Draft di questa notte, coi Blazers che cedono inoltre alla franchigia del Michigan la scelta 2026 più alta tra la propria e quella ricevuta dai New Orleans Pelicans nell’affare CJ McCollum. In tutto questo, i Pistons aprono uno spot per una trade exception da $21milioni.

Detroit swaps 2022 second-round picks — getting 36 for 46 — with Portland, too. Denver gets a 2025 second-round pick back from Portland, and Portland sends the most favorable 2026 second-round pick between Portland and New Orleans to Detroit, sources said. https://t.co/c8M8TlEgoY — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 22, 2022

Jerami Grant a Portland: chi vince la trade tra Blazers e Pistons?

Seppur improvviso, lo scambio di Jerami Grant non è per forza inaspettato visto le ambizioni dei Detroit Pistons. La banda di coach Dwane Casey non ha velleità di post season e si concentrerà anche per la futura stagione sullo sviluppo dei propri giovani prospetti -tra cui la prossima 5° pick al Draft 2022. Oltre a questo e alla ricca trade exception da $21milioni, i Pistons toccano ora i $43milioni in cap space e potranno essere una delle squadre con maggiori libertà contrattuali delle prossime finestre di mercato.

Per Portland invece è un segnale che il team non vuole abbandonarsi al rebuild. Jerami Grant è un giocatore solidissimo –19.2 punti, 4.1 rimbalzi e 2.4 assist a partita la scorsa stagione- che potrà contribuire alla causa fin da subito. Il roster, che senza le prestazioni della propria stella Damian Lillard ha toccato solamente le 27 vittorie quest’anno, si arricchisce così di un’ala versatile e concreta (43/36/84 le sue percentuali con Detroit) con un contratto da $21milioni che scadrà nella stagione 2023/24. Il tutto senza rinunciare alla 7° chiamata del Draft di questa notte.

