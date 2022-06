Draft NBA 2022, i Knicks scelgono Ousmane Dieng e lo girano ai Thunder: i dettagli

Prima trade nella notte del Draft NBA. I New York Knicks, chiamati a scegliere a ridosso della top 10, hanno selezionato con l’11 chiamata assoluta Ousmane Dieng salvo poi girarlo ai Thunder. I Knicks ricevono in cambio molteplici scelte al primo giro. La notizia è riportata da Adrian Wojnarowski di ESPN.

The Thunder will send multiple first-round picks to New York, per source. https://t.co/kXfkvJDKbI

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 24, 2022