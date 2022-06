Road to NBA Draft 2022: TyTy Washington

Squadra: Kentucky Wildcats (Freshman)

Ruolo: Guard

Ennesimo one-and-done in uscita da Kentucky, TyTy Washington è il nuovo, eccitante, talento allenato da coach Calipari pronto ad arrivare in NBA grazie a uno skillset offensivo profondo e moderno, che di certo può fare gola a tantissimi coaching staff.

Dopo essere stato la recluta numero 14 dell’RSCI Top 100 2021 e dopo una singola – agrodolce – stagione con Kentucky, eccolo dunque attentare alla lottery, con ottime possibilità di strappare una scelta alta nel prossimo Draft.

Malgrado, infatti, la sua unica annata NCAA si sia conclusa con l’upset dell’eliminazione da Saint Peter’s al primo turno del Torneo NCAA, per TyTy Washington l’esperienza NCAA ha comunque portato in dote l’inserimento nei quintetti All-SEC e All-Freshmen della stessa conference, a riprova del fatto che il suo impatto sia stato univocamente riconosciuto dagli addetti ai lavori.

TyTy Washington è stato in campo nella partita che ci ha consegnato il verdetto più sconvolgente di tutta la March Madness

Ciò che rende TyTy Washington un prospetto da NBA è, senza alcun dubbio, il suo strabiliante talento offensivo.

Si tratta di una guardia dalle interessantissime capacità realizzative, soprattutto dal palleggio.

Grazie a un ball-handling sicuro, una fisicità solida e a una misteriosa capacità di trovare sempre l’equilibrio corretto, si tratta di uno dei migliori interpreti del palleggio-arresto-tiro che incrocerete in questa Draft Class: sia partendo palla in mano fronte a canestro che ricevendo in situazioni di hand-off, Washington riesce con continuità a costruirsi il tiro raccogliendo il pallone con fluidità, anche in spazi angusti.

Durante la sua unica stagione a Kentucky ha mostrato un’efficacia pressoché identica nel trovare questo genere di soluzioni attaccando sia verso destra che verso sinistra e, talvolta, mostrando una discreta propensione a trovare uno dei fondamentali dominanti della NBA contemporanea: lo step-back.

A intrigare ancor più del suo tiro è, però, il suo ottimo istinto nel playmaking, che lo ha portato a totalizzare 3.9 assist a gara con il 22.5% di assist percentage pur non trovandosi a svolgere primariamente il ruolo di costruttore di gioco per la sua Kentucky: pur dovendosi integrare con la principale fonte di gioco di coach Calipari, Sahvir Wheeler, TyTy Washington ha dimostrato di saper coinvolgere i propri compagni al meglio, oltre a essere stato il secondo miglior realizzatore della squadra.

Il tutto, con uno usage del tutto normale per un giocatore che ambisce a una pick in lottery: 22.5%,

