NBA, DeMarcus Cousins su un ruolo da sesto uomo: “Mi va benissimo”

Gli Houston Rockets non stanno certamente passando un periodo positivo. Dopo aver scambiato Westbrook dopo un solo anno di permanenza, anche Harden ha fatto capire chiaramente le sue intenzioni future. Appare quindi facile capire il motivo della poca attenzione riservata ai nuovi arrivi, tra cui anche DeMarcus Cousins e il promettente Christian Wood.

I due centri, appena arrivati a Houston dopo il tentativo (fallimentare) di lineup small della scorsa stagione, potranno quindi beneficiare di molti minuti sul parquet: Wood potrà mettersi alla prova in un contesto più esigente di Detroit, mentre Cousins potrà cercare di recuperare condizione e rendimento dopo alcune annate decisamente sfortunate.

La presenza di due big men di qualità non sembra però destinata a creare problemi di spogliatoio, almeno secondo lo stesso Cousins. In un’intervista di ieri, il 4-volte All-Star ha infatti dichiarato di essere ben disposto a lasciare il posto da titolare al giovane Wood, lodando anche la determinazione del 25enne. Queste le sue parole:

“Mi va benissimo [un ruolo da sesto uomo]. Sono qui per aiutare C-Wood a migliorarsi ogni giorno. Da quando è arrivato si è messo subito a disposizione; non si può chiedere altro ad un giocatore giovane. È pieno di talento, e sono qui per spingerlo a diventare migliore ogni giorno. Se il mio nome sarà chiamato per cominciare, sarò pronto e farò la mia parte. Se il mio nome sarà chiamato come sesto uomo dalla panchina, farò la mia parte. La cosa importante per me è essere sicuro che tutti nello spogliatoio siano uniti e pronti ad allenarsi ogni giorno. La nostra identità è incentrata sul team, è il nostro spirito.”

Cousins on possibly coming off the bench for the @HoustonRockets and being the 6th man #Rockets pic.twitter.com/EWI8p2xQCX — SportsTalk 790 (@SportsTalk790) December 9, 2020

Sembra quindi che Cousins, ormai 30enne, sia pronto a mettere da parte l’ego per il bene della sua nuova squadra. Non è mai troppo tardi per imparare.

Leggi Anche

NBA, Milwaukee: il rinnovo di Antetokounmpo non è così scontato

NBA, Lou Williams e Beverley sull’addio di Montrezl Harrell

NBA, James e Davis salteranno la preseason, le parole di Coach Vogel