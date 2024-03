NBA, Houston non si ferma più! Battuti anche gli OKC Thunder

Neanche gli Oklahoma City Thunder riescono a fermare la rincorsa ai Play-In degli Houston Rockets.

Al Paycom Center i texani conquistano la decima vittoria consecutiva grazie al risultato finale di 132-126 dopo un tempo supplementare e continuano a far sentire il fiato sul collo ai Golden State Warriors, che mantengono tuttavia una vittoria di vantaggio sulla banda di coach Ime Udoka.

I Rockets devono affidarsi al solito Jalen Green per portare a casa la 37esima vittoria stagionale. Il classe 2002 segna 37 punti, raccoglie 10 rimbalzi e offre sette assist ai propri compagni di squadra tirando 14/24 dal campo (di cui 7/11 dalla lunga distanza).

Per fortuna dei Rockets però, Green non è l’unico ad avere una serata positiva ma viene seguito alla perfezione dalla doppia doppia da 25 punti e 15 rimbalzi di Amen Thompson, dai 20 di Dillon Brooks e da un quintetto tutto in doppia cifra.

A fine partita il coach dei texani, Ime Udoka, ci ha tenuto ad elogiare la sua squadra per il periodo più che positivo che stanno vivendo:

“Dieci vittorie di fila sono pur sempre dieci vittorie di fila, indipendentemente dal fatto che Shai fosse in campo o meno. È molto difficile da fare nella NBA. I ragazzi sono orgogliosi di questo sforzo e lo hanno meritato”.

Gli Oklahoma City Thunder, privi di Shai Gilgeous-Alexander per un problema fisico, si sono affidati ai 31 punti con 7 rimbalzi di Josh Giddey e ai 23 e 10 di Jalen Williams per cercare di evitare la sconfitta.

