Si conclude dopo un solo anno l’avventura di Russell Westbrook con gli Houston Rockets.

Come riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, la franchigia texana si è accordata nel corso della notte italiana con gli Washington Wizards.

In cambio dell’MVP del 2017, gli Houston Rockets hanno ottenuto John Wall e una prima scelta protetta nel 2023.

Nel caso in cui i Rockets non potessero beneficiarne per quell’anno, si trasformerebbe in una scelta protetta fino alle prime dodici scelte nel 2024, dieci nel 2025 e infine otto nel 2026. Se ancora in quel caso non fosse stato possibile riscattarla, verrebbe convertita in due scelte al secondo giro.

A fare notizia è stata soprattutto la veolcità della trattativa. Come raccontato sempre da Wojnarowski, il tempo delle contrattazioni ha necessitato solo di poche ore.

Nonostante alcuni rumors di mercato avessero accostato i due giocatori all’interno di uno scambio, fino alla giornata di ieri non era stato imbastito alcun accordo tra le squadre.

I due stessi GM delle franchigie, Tommy Sheppard per gli Wizards e Rafael Stone dei Rockets, non avevano avuto infatti ulteriori contatti già da diverse settimane. Alla fine, è stato sufficiente un singolo incontro per rendere l’accordo definitivo.

La franchigia capitolina accoglie dunque un giocatore di assoluto rilievo, capace di mettere a segno una media di 27 punti, 8 rimbalzi e 7 assist nel suo unico anno a Houston, sotto l’ombra di James Harden.

D’altro canto, nel caso John Wall dovesse recuperare al meglio da tormentati guai fisici, non si potrebbe giudicare da meno la stessa capacità offensiva degli Houston Rockets, le cui fortune saranno nuovamente affidate ad un dinamico duo di guardie. Sempre che la scelta del 2023, protezioni a parte, non consegni ai texani un diamante ancora più luminoso.

