NBA, James e Davis salteranno la preseason, le parole di Coach Vogel

Dopo la vittoria nella scorsa postseason, i Los Angeles Lakers vorranno sicuramente puntare al back to back per la stagione 2020-2021. Durante questa sessione di mercato NBA la dirigenza ha messo a segno alcuni colpi importanti che hanno aggiunto qualità, esperienza e talento in un roster già di per sé molto forte.

Ad andarsene molti dei volti più visti quest’anno, come Denny Green, Dwight Howard e JaVale McGee, ma con l’arrivo di Marc Gasol, Motrezl Harrel e Dennis Schröder la franchigia losangelina può ben progettare il proprio futuro.

Gli allenamenti sono iniziati e i giocatori avranno l’occasione di mettersi in mostra già dalla preseason, una serie di 4 partite che anticiperà l’inizio ufficiale della nuova stagione, fissata per il 22 dicembre.

I Lakers sfideranno i Los Angeles Clippers e i Phoenix Suns, ma Coach Frank Vogel ha già fatto sapere che le due star più importanti del team con ogni probabilità non saranno presenti:

“Non abbiamo ancora preso questa decisione, ma dirò che è improbabile che giochino”.

Pare che la volontà di LeBron James e del compagno di squadra Anthony Davis sia quella di rimanere riposati e in forma, pronti per la prima partita ufficiale contro i Dallas Mavericks. A sottolinearlo proprio Davis:

“Voglio solo assicurarmi di essere a posto. Non voglio essere precipitoso. Abbiamo visto, sfortunatamente, cosa succede se si fa tutto troppo velocemente: stagione più breve per via dei frequenti infortuni. Il mio obiettivo non è di certo questo, sto costruendo un percorso giusto per me. L’allenatore ha fatto un ottimo lavoro con la nostra squadra, riesce a capire le esigenze di tutti noi”.

Di fatto, Coach Vogel sta organizzando gli allenamenti in modo molto specifico. Solo così può garantire la piena forma di tutti i giocatori, evitando che questi possano infortunarsi ancor prima dei giochi ufficiali.

Certamente sarà molto interessante l’entrata in campo dei nuovi arrivati, per i quali l’allenatore ha speso qualche parola:

“Gasol e Harrell possono interpretare i ruoli che Dwight e JaVale, non solo dal punto di vista del minutaggio. Hanno sicuramente qualcosa in più, ma questo è qualcosa che si svilupperà nel corso della stagione. Ci piacerebbe comunque creare un mix, con AD che può giocare sia come ala che come centro. La nostra capacità di rimanere costanti nei ruoli nonostante i cambi è stata la nostra carta vincente. E’ certamente qualcosa su cui lavoreremo molto anche quest’anno”.

Con queste premesse sembra che i Lakers siano molto sicuri, pronti per affrontare una Western Conference sempre più competitiva e una regular season lunga e faticosa, da giocare con costanza e determinazione.

Leggi anche:

Mercato NBA, Harden apre alla trade con i Philadelphia 76ers

LeBron risponde a Irving: “Ho sempre voluto il suo bene. Sono rimasto spiazzato”

NBA, la lega sosterrà economicamente le franchigie