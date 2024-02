Slam Dunk Contest NBA, Cam Whitmore sceglie il suo quartetto All-Time

Nonostante stia per sua stessa ammissione impattando contro il proverbiale rookie wall, specialmente dal punto di vista fisico, Cam Whitmore ha lasciato intravedere buone cose, career high a parte.

Slam Dunk Contest: un obiettivo per Whitmore

Ospite del podcast Welcome Party – condotto da Gradey Dick per Bleacher Report – la matricola di Houston ha messo nel mirino la Gara delle Schiacciate:

“Ora come ora sto bagnando i piedi in NBA, vorrei senza dubbio provarci un giorno. Tanti non sanno cosa comporta parteciparvi ma ma sono consapevole che essendo un contest devi avere qualche asso nella manica.”

A precisa domanda, il rookie dei Rockets ha poi messo in fila il proprio quartetto dei sogni per una Gara delle Schiacciate in piena regola:

“Vince Carter, Dominique Wilkins, MJ e poi devo mettere Shawn Kempf. Chi vince? Vince Carter.”

Leggi anche:

NBA 2023-2024: partite da almeno 50 punti in stagione: performance, highlights

Zach LaVine rimarrà out fino alla trade deadline

All-Star NBA, coach Brown: “Errore non chiamare Sabonis”