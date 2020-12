Incalzato dalle domande dei giornalisti, Giannis Antetokounmpo non ha potuto esimersi dal provare a chiarire la sua posizione riguardando una possibile estensione contrattuale con Milwaukee che deve assolutamente avvenire prima del 22 dicembre. Il giocatore ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, a latere di una sessione d’allenamento all’interno del training camp dei Bucks:

Giannis Antetokounmpo, when asked about his contract, says: "Right now, I am not focused on that. I am just trying to focus on myself."

He adds that he is leaving those discussions to his agent, Alex Saratsis, and the front office.

