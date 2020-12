NBA, Lou Williams e Beverley sull’addio di Montrezl Harrell

Con l’avvicinarsi della stagione 2020-2021, le squadre si stanno preparando per affrontare un altro anno molto impegnativo, che difficilmente sarà paragonabile a quelli precedenti.

Prima del 22 dicembre, data ufficiale che darà il via alla nuova regular season, i Los Angeles Clippers sfideranno i Los Angeles Lakers durante le prime due partite di preseason. Una sfida che ci si aspettava di vedere negli ultimi Playoff disputati, ma che invece si assisterà in un contesto totalmente diverso. Da sottolineare, inoltre, il talento delle due squadre sulla carta.

I Lakers, campioni in carica, vengono da una stagione disputata ad ottimi livelli. Con qualche piccolo cambiamento effettuato nel roster, anche quest’anno cercheranno senz’altro di afferrare il Larry O’Brien Trophy.

Lo stesso non si può dire dei rivali cittadini che, dopo una lunga regular season di alti e bassi, non sono riusciti a imporsi nella postseason, costretti a lasciare la bolla di Orlando per mano dei Denver Nuggets. Come se non bastasse, già da tempo i media e i giocatori stessi hanno sottolineato la cattiva aria che si respira in spogliatoio e dopo l’addio di Montrezl Harrel, uno dei cardini portanti per la chimica di squadra, certamente le cose non sono migliorate.

Proprio sull’addio del sesto uomo dell’anno, accasatosi ai rivali Lakers con un accordo biennale per quasi 19 milioni di dollari, alcuni ex compagni di squadra hanno voluto spendere qualche parola.

Primo su tutti Patrick Beverley, il quale afferma che non è stato bello ricevere la notizia:

“Sorpreso? Sì lo ammetto: la sua decisione è stata come un pugno incassato a guardia abbassata”.

Anche Lou Williams ha detto la sua, riconoscendo la decisione del giocatore in relazione al pazzo business che è l’NBA:

“Gli affari sono affari e Trez ha preso una decisione per il suo bene. Da questo punto di vista cose del genere accadono con regolarità: non si può far altro che accettarle e andare avanti”.

Lou Williams In Montrezl Harrell joining the Lakers – “Business is business. Trez made a decision for himself, so in that aspect, things happen and you move on from it.”#Clippers pic.twitter.com/OmKlwUdZvF — Tomer Azarly (@TomerAzarly) December 7, 2020

I Clippers hanno parecchie cose in sospeso da sistemare. Se vogliono cominciare la prossima stagione per il meglio, dovranno mettersi a lavoro fin da subito.

NBA, James e Davis salteranno la preseason, le parole di Coach Vogel

NBA, Ty Lue al lavoro sui problemi di spogliatoio dei Clippers

NBA, Montrezl Harrell felice: “Non sarà difficile giocare con LeBron, uno dei più forti di sempre”