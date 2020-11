Mercato NBA, Christian Wood finisce agli Houston Rockets via sign-and-trade

Christian Wood, lungo ex Detroit Pistons, è passato agli Houston Rockets attraverso una sign-and-trade. Il giocatore ha firmato un nuovo contratto triennale da circa 41 milioni per finire in Texas. La squadra di Motor City ha deciso di far partire il lungo nella giornata di ieri, dopo aver firmato altri due “big men” free agent, come Mason Plumlee e Jahlil Okafor.

Deal expected to be completed with a sign-and-trade via Detroit, per source. https://t.co/TALHbm9OlP — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020

A 25 anni, Wood potrebbe essere un’ottima aggiunta al reparto lungo di Houston, venendo da una stagione da circa 13 punti di media, 6.3 rimbalzi e un discreto 38.6% di percentuale da dietro l’arco.

Il giocatore non sarà un nome così altisonante, ma resta comunque un tentativo da parte della dirigenza di migliorare la squadra e convincere le due stelle, Russell Westbrook, e soprattutto James Harden, a restare. Wood ha migliorato il suo gioco sia dentro l’area che fuori, sfruttando anche un minutaggio ridotto.

Nell’ultima stagione con i Pistons, le sue prestazioni lo hanno portato ad essere preso in considerazione anche per il premio di Sesto Uomo dell’Anno.

