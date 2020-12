James Harden sembra non avere fretta di presentarsi al training camp degli Houston Rockets cominciato solo pochi giorni fa. Dopo aver saltato un allenamento di squadra nella mattina di ieri a causa dei protocolli COVID-19, il 31enne avrebbe dovuto partecipare ad un workout individuale domenica sera. Tuttavia, Harden non è tornato a Houston per allenarsi. Non è ancora chiaro quando il giocatore tornerà a disposizione di coach Silas, il quale ieri si è visto costretto a rispondere in maniera abbastanza chiara alle domande dei giornalisti che chiedevano quale sarà l’impegno della stella di Houston dopo le ultime vicende:

“Questa è una domanda che dovrai fargli quando arriverà qui. Non sono certo di quali siano gli step e i passaggi da compiere prima che gli venga concessa l’opportunità di allenarsi con la squadra. Ci tengo a sottolineare che non vediamo l’ora di averlo con noi in palestra, che lui è la parte fondamentale di quello che stiamo pensando di fare quest’anno. Sono felice di allenarlo e la sua presenza sarà fondamentale per tutti i suoi compagni.”

Il protocollo COVID-19 per Harden è scattato dopo essere stato fotografato ad una festa organizzata dal rapper Lil Baby ad Atlanta. È stato visto socializzare tra una folla di altri partecipanti per lo più senza mascherina. Il che ha indotto la franchigia a prendere le misure del caso.

Mal di pancia da addio per il Barba? Non ci è dato saperlo. Le ultime vicende, però, non restituiscono grandi segnali ai tifosi di Houston.

James Harden gifts Lil Baby with a Prada bag, $100,000 cash & a $200,000 Richard Mille watch for his 26th birthday pic.twitter.com/juHJjm0sCZ — Daily Loud (@DailyLoud) December 4, 2020

James Harden at Lil Baby’s birthday party with his 4PF chain 💎 pic.twitter.com/e2C1TnIj9U — Hot Freestyle (@HotFreestyle) December 4, 2020

