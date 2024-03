NBA, Houston all’ottava vittoria di fila: Golden State rischia i play-in. Green: “Non mi importa nulla di loro”

Siamo ormai alle ultime battute di una lunga regular season che deve ancora decidere gli ultimi posti per i Playoff NBA 2024. Per ora, tutta l’attenzione è ad Ovest dove i Golden State Warriors stanno faticando con sei sconfitte nelle ultime nove, mentre Houston è particolarmente in forma avendo fatto registrare otto vittorie di fila e raggiungendo il record di 35-35, contro il 36-34 dei californiani che vale per l’ultimo posto al play-in.

Una situazione che Draymond Green, interpellato dopo la sconfitta dei suoi contro Minnesota, ha cercato di detonare in questa maniera:

“Se tengo d’occhio la rimonta di Houston su di noi? Non me ne importa assolutamente dei Rockets. Abbiamo altri problemi su cui concentrarci: in difesa parliamo poco, c’è poca comunicazione, sento troppo poche voci in campo. Bisogna vincere le partite contro le squadre più debole e ‘rubarne’ qualcuna contro quelle più forti. Stasera contro Minnesota avremmo dovuto vincere”

