Pau Gasol sarà per sempre legato ai Los Angeles Lakers. Lo spagnolo ha contribuito in maniera determinante ai due titoli vinti a fianco di Kobe nel 2009 e nel 2010, instaurando proprio con il #24 un’amicizia fraterna, durata fino alla morte tragica di Bryant.

Con l’arrivo di Marc Gasol ai gialloviola, avvenuto in questa offseason, sembra che anche Pau stia seriamente prendendo in considerazione un ritorno ad L.A. ; anche in vista delle future Olimpiadi a Tokyo, l’ala grande sarebbe ben disposta a tornare almeno per un’altra stagione NBA.

L’ormai 40enne ha parlato di questa eventualità con Zach Lowe di ESPN:

“Non mentirò. Sarebbe molto speciale, e ora che mio fratello Marc è lì, sarebbe ancora più speciale. Ma non sono nella posizione di essere molto esigente, non ho molte offerte sul tavolo.”

Di ritorno da una serie di infortuni, Gasol non gioca una partita ufficiale dal marzo 2019. Il giocatore ha dichiarato di aver ricevuto delle proposte da alcuni team, ma ha affermato di voler continuare il proprio percorso di preparazione individuale, per poter fornire un contributo concreto a qualche franchigia (oltre ad una grande esperienza):

“Voglio avere la possibilità di contribuire – di essere necessario. Non voglio solo essere presente, non sono fatto così. Voglio divertirmi, e come ogni cestista mi diverto giocando.” “Mi piacerebbe molto tornare in un roster NBA un giorno – magari tra non troppo tempo.”

Parlando infine della free agency del fratello, Pau ha spiegato il motivo principale per cui Marc ha lasciato Toronto:

“Diversi team erano interessati a lui [Marc Gasol]. Per lui la cosa più importante era poter essere in grado di vincere un altro anello. Giocare per i Lakers è un’esperienza unica. È l’opportunità di una vita, e per noi è speciale essere i primi fratelli ad aver giocato per i Lakers. Sarebbe fantastico se potessi entrare a far parte della squadra prima o poi.”

Non circolano ancora voci circa un reale interessamento della franchigia californiana (per ora), ma da fan NBA non possiamo che augurarci il ritorno di uno delle ali grandi migliori del basket NBA ed europeo.

