L’All-Star break in casa Cavaliers è coinciso con una pausa di riflessione che potrebbe portare a un cambio di guida tecnica. Alla ripresa delle operazioni, nella notte tra venerdì e sabato – contro Washington – sulla panchina di Cleveland potrebbe infatti non sedere più coach John Beilein.

Sources: Beilein left for the All-Star break weighing his future as coach — including the possibility that he's coached his final game, league sources tell ESPN. He has yet to make convey a decision, but there's been conversation w/ management about the option of a prompt exit. https://t.co/L5LVVyLiu4

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 17, 2020