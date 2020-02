Problemi NBA-Cina, Adam Silver annuncia: “Persi 400 milioni di dollari”

Alla fine la NBA deve incassare il colpo. Adam Silver, commissioner della Lega americana, nelle giornata di ieri ha infatti annunciato come il caos generato dall’ormai famoso tweet di Daryl Morey a sostegno di Hong Kong, ha portato a 400 milioni di mancati incassi dalla Cina. Il paese asiatico ha infatti interrotto diverse collaborazioni commerciali con l’NBA, e il Salary Cap NBA 2020-2021 ha infatti incassato il colpo.

Queste le parole di Adam Silver sull’argomento, rilasciate alla vigilia dell’All-Star Game 2020:

“Il danno è stato sostanzioso, non lo nascondo. Stiamo parlando di quasi 400 milioni di dollari persi, forse qualcosa di meno. L’essere stati estromessi dai palinsesti tv ha spinto parecchi sponsor a interrompere le proprie relazioni con noi, ma a essere sinceri non vedo il danno come permanente. La nostra posizione è quella di continuare a rapportarci con il mercato cinese così come abbiamo fatto in passato, ma direi che al momento la decisione è fuori dal nostro controllo. Ovvio che dal punto di vista degli affari questa sia una posizione in cui gradiremmo non trovarci, ma accettiamo le conseguenze del nostro sistema e dei nostri valori.”