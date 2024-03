NBA, Donovan Mitchell fa il suo ritorno e i Cavs vincono

Donovan Mitchell fa il suo ritorno in campo dopo sette partite di assenza e i Cavs vincono in trasferta a New Orleans. Per Cleveland arriva così una vittoria importante e convincente, contro un avversario ostico da battere. I Cavs hanno avuto un’ottima serata al tiro, finendo la partita con venti triple segnate, mentre gli avversari si sono fermati a quattro. Durante la sessione con i giornalisti, Mitchell si è detto entusiasta del gioco mostrato in campo dai suoi:

“E’ così che dobbiamo giocare. Muoviamo la palla in attacco, fermiamo gli avversari in difesa. E’ divertente da vedere ed è divertente farne parte. Abbiamo fatto un passo in avanti contro una grande squadra, è stato bellissimo”

L’ex Utah ha messo a referto 14 punti e cinque assist in 28 minuti sul parquet. Non giocava dal 28 febbraio per una contusione al ginocchio sinistro. A fine partita ha detto che il ginocchio ha fatto meno male del previsto, ma che deve ancora riprendere fiducia in alcuni movimenti. La sua presenza in campo rimane sempre cruciale, come ha detto anche Garland, miglior marcatore di Cleveland con 27 punti:

“Attrae le attenzioni della difesa avversaria. Devono concentrarsi su di lui. Bisogna rispettare quello che fa, apre il campo per tutti noi”

Con la sconfitta di stanotte i Pelicans hanno interrotto una striscia di quattro vittorie consecutive. Nella scorsa settimana sono stati una delle squadre più in forma, ma il rischio di dover passare per i Play-In è ancora presente. Contro i Cavs è stata una serata pessima al tiro, dove hanno segnato solo 4 dei 22 tiri da tre tentati. Zion Williamson ha chiuso con 33 punti e nove rimbalzi, e ha detto che i Pelicans non sono riusciti a trovare soluzioni alternative per vincere:

“Stanotte non siamo proprio riusciti a segnare dalla linea dei tre punti. Ma quando ci sono delle serate come questa, bisogna trovare altri modi per essere efficienti”

