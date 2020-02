Kawhi Leonard è l’MVP dell’All-Star Game 2020 dopo una prestazione da 30 punti + 7 rimbalzi + 4 assist in 30 minuti e un ottimo 8/14 dall’arco. La vittoria del Team LeBron per 157-155 è passata anche e soprattutto dalle sue mani. La stella dei Los Angeles Clippers ha raccontato le sue sensazioni nel post-partita:

“Non sono sceso in campo con l’idea di vincere l’MVP, ma quando ho segnato le prime due triple mi sono detto: ‘Continuo a tirare finché non sbaglio’. Quando ho visto che continuavano a entrare, allora ho pensato che avrei potuto anche vincere il premio di MVP. In campo io cerco sempre di restare concentrato sulla partita e sul risultato: penso che quando in campo i giocatori sono seri e concentrati esprimono la loro pallacanestro migliore e oggi il quarto quarto è stato proprio così, non si vedeva nessuno ridere in campo”

Il primo “Kobe Bryant MVP Award” se lo aggiudica quindi Leonard che ha parlato anche del suo rapporto con Kobe:

“Voglio ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per me, per le lunghe chiacchierate e gli allenamenti. Questo premio è per lui. Per me significa molto aver vinto il primo premio che porta la dedica a Kobe Bryant. Col passare degli anni, e della mia carriera, ho iniziato a parlare sempre più spesso con Kobe, che mi ha dato tanti consigli. Il migliore? Quello di godermi sempre la bellezza di ogni sfida, di non abbattermi mai e di competere sempre al massimo”

Infine un aneddoto legato alla prima partecipazione alla gara delle stelle e la prima discussione con Kobe:

“Alla mia prima partita delle stelle è venuto da me a chiedermi: ‘Quante volte hai tirato, al massimo, in una partita?’. All’inizio non capivo: ‘Cosa vuoi dire?’. ‘Voglio sapere quanti tiri ti sei preso al massimo in una gara’. E io: ‘Credo che il mio massimo sia 19 tiri’. Lui mi guarda e fa: ‘Vuoi sapere quante volte ho tirato io? 47!”

LEGGI ANCHE

All-Star Game NBA, Davis dalla lunetta firma la vittoria del Team LeBron, Leonard è l’MVP

NBA, Marcin Gortat annuncia il suo ritiro

Gli auguri di San Valentino più originali dai social media NBA