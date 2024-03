NBA, J.B. Bickerstaff: “Ho ricevuto minacce da chi scommette”

Ieri sera, prima della partita contro gli Heat, J.B. Bickerstaff, capo allenatore dei Cleveland Cavaliers, ha tenuto una sessione di interviste con i giornalisti. Durante questa sessione ha parlato a lungo del mondo delle scommesse, che sempre di più si sta avvicinando alla NBA. Bickerstaff ha raccontato di aver ricevuto delle minacce sul proprio numero di telefono dagli scommettitori:

Bickerstaff ha continuato parlando anche della situazione di chi scommette. Le attenzioni non devono essere rivolte solo a giocatori e allenatori, ha detto, ma anche agli scommettitori stessi, che spesso vivono delle situazioni difficili:

L’allenatore dei Cavs ha detto che gli stessi tifosi Cavs, durante le partite, si rivolgono a lui proprio per le scommesse:

“È ridicolo il numero di volte in cui ero in piedi davanti alla panchina, e per esempio, la nostra squadra era avanti di 10 con lo spread a 11, e i tifosi mi urlavano di lasciar giocare i titolari per vincere la scommessa. Di nuovo, capisco il lato economico e la natura del business delle scommesse. Ma voglio dirlo, credo sia andato troppo oltre”