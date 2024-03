NBA, allarme Cavs: caviglia KO per Evan Mobley

Guai per i Cleveland Cavaliers. La stagione incredibile, che li vede terzi a Est a 0.5 partite dalla seconda piazza, potrebbe subire una svolta negativa. Nell’incredibile vittoria in rimonta contro i Boston Celtics di martedì sera (105-104 dopo essere stati sotto di 22 a inizio 4° quarto), Evan Mobley avrebbe rimediato una distorsione alla caviglia. Più grave del previsto: Shams Charania di The Athletic ha rivelato che Mobley dovrà rimanere ai box per un periodo di tempo lungo.

L’infortunio sarebbe avvenuto con circa 5 minuti rimanenti nel terzo quarto, quando l’ex USC si sarebbe girato la caviglia nell’atterraggio dopo una schiacciata. Nella notte magica di Cleveland, è stato sostituito da Caris LeVert. E già dopo la partita è stato visto camminare in stampelle. Non un bel segno. Mercoledì pomeriggio, poi, i Cavaliers hanno ufficializzato che Mobely sarà rivalutato tra circa una settimana. Ma l’assenza di una specifica sul tempo per cui rimarrà disponibile non è certo un bel segnale.

Il 22enne sta giocando una stagione al di sotto delle aspettative: 15.6 punti e 10.2 rimbalzi di media a partita. Ha anche già saltato sei settimane per recuperare da un intervento chirurgico al ginocchio alla fine del 2023. Non è mai una buona notizia quando la injury history di un giocatore delicato inizia ad allungarsi rapidamente. Per di più, Mobley si unisce a Donovan Mitchell (ginocchio sinistro) e Max Strus (ginocchio destro) all’infermeria dei Cavs. E la volata verso i Playoff è solo all’inizio.

