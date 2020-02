NBA, Tacko Fall parla della schiacciata di Gordon: “Ero spaventato a morte”

Tacko Fall è felice di essere ‘sopravvissuto’ allo Slam Dunk Contest 2020. Il giocatore dei Boston Celtics, seppur non abbia partecipato in maniera attiva alla speciale competizione, ha fatto da cavia durante l’ultima schiacciata di Aaron Gordon. Fall, alto 226 cm, ha parlato della sensazione di essere stato saltato dall’ala degli Orlando Magic:

“Ero spaventato a morte. Gli ho detto, ‘Aaron, mi fido di te. Affido la mia vita a te in questo momento. E poi l’ha fatto. Avrebbe dovuto vincere. Penso che sia stato derubato dai giudici.”

Gordon con questa schiacciata ha raggiunto un punteggio di 47 punti, dando la possibilità così a Derrick Jones Jr. di chiudere la competizione con 48 punti e aggiudicarsi il trofeo finale. Sembra, però, che la giuria avesse intenzione di far terminare in pareggio la gara, ma un giudice (uno tra Scottie Pippen e Dwyane Wade) ha sparigliato le carte in tavola abbassando il voto di Gordon per il successo del giocatore degli Heat. Tra le polemiche di tutti i tifosi NBA.

