L’All-Star Game 2020, rivitalizzato nella sua formula in omaggio al compianto Kobe Bryant, ha restituito ai tifosi quel grado di agonismo che tanto era mancato nelle precedenti edizioni. LeBron James, capitano della squadra vincitrice, si è presentato per primo di fronte ai microfoni.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Nessuno sapeva cosa aspettarsi visto il nuovo format di quest’anno. Nel corso dell’ultimo quarto e a fine partita ci siamo detti ‘ È stato dannatamente divertente’ […], un gran modo di chiudere l’All-Star Weekend NBA 2020. Non abbiamo discusso di competitività perché siamo tutti agonisti che si sfidano ad altissimo livello per mettere le rispettive squadre nella condizione di vincere sera dopo sera […]. Sin dall’inizio, in ogni caso, si è percepita la presenza di [Kobe], in qualsiasi momento, dai tifosi fino ai numeri [sulle maglie]. Tributi? Qualsiasi altra cosa sarebbe stata irrispettosa. Parliamo di uno dei giocatori di maggior impatto. Moltissime persone anche al di fuori della pallacanestro sono rimaste colpite dalla sua persona. Tutti abbiamo visto cos’è stato in grado di fare in campo – da campione – e al di fuori, da padre delle sue figlie. Essendo io stesso un Laker, farà parte di me, della franchigia e di chiunque vestirà il gialloviola da qui all’eternità.”