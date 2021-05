NBA, Anthony Davis commenta la vittoria contro i Denver Nuggets

Vittoria quasi vitale per i Los Angeles Lakers i quali nella notte hanno battuto i Denver Nuggets con il risultato finale di 93-89. Privi di LeBron James – lasciato fuori precauzionalmente per il back-to-back a causa dei noti problemi alla caviglia – e di Dennis Schroder – out in conformità ai protocolli di salute e sicurezza – i gialloviola hanno ritrovato in Anthony Davis il faro su cui poggiarsi.

“È stata una sorta di partita di svolta per noi. Un match utile per tornare ad avere un record vincente e farci sentire bene anche dal punto di vista del morale. Avevamo bisogno di una spinta di questo tipo per affrontare le ultime sette partite di regular season.”

I Lakers hanno soffocato l’attacco dei Nuggets, limitandoli ad una produzione complessiva di 89 punti con il 43.9% al tiro – 6/24 dalla distanza – e soli 6 rimbalzi offensivi. Frank Vogel ha quindi commentato l’effort difensivo dei suoi ragazzi:

“La difesa è un pilastro della nostra cultura qui ai Lakers. Siamo una squadra dalla mentalità difensiva a cui piace dare il massimo su questo lato del campo e rendere difficile il lavoro all’avversario… vogliamo soffocarlo.”

Per i gialloviola c’è anche da sottolineare il lavoro di qualità di Marc Gasol (qui il suo commento al match), il quale ha terminato con 10 punti a referto (3/4 da 3 punti), 7 rimbalzi, 2 assist e 1 stoppata per un plus/minus di +17 in 17 minuti. Qualcosa che Vogel ha notato:

“Marc Gasol è un vincente, capite cosa intendo? E sa cosa serve per vincere ad alto livello. Sa qual è il tipo di impegno, quali sono i sacrifici che devono essere fatti per arrivare fino in fondo. Sa qual è l’atteggiamento corretto e qual è “la cosa giusta” da fare per vincere il titolo. È un professionista esemplare.”

Ora resta da verificare se quella nella notte è stata una prestazione ‘eccezionale’ o se troverà conferma anche nel match di venerdì notte quando i gialloviola saranno impegnati nel derby di Los Angeles contro i Clippers. Con LeBron James in rampa di lancio.

Leggi Anche

NBA, Denver Nuggets ufficialmente ai Playoff, Cleveland ancora out

NBA, Gallinari e Bogdanovic nella storia degli Hawks

NBA, i New York Knicks chiuderanno con un record vincente dopo 8 anni