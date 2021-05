Risultati NBA: Davis trascina i Lakers al successo sui Nuggets, Gallo on fire contro Portland

(21-44) Orlando Magic 119 – 112 Detroit Pistons (19-46)

Partiamo dallo scontro forse meno atteso della serata, nel corso del quale una panchina da sogno regala un buon successo esterno ai Magic sul parquet della Little Caesars Arena di Detroit.

Finché in campo restano i titolari, infatti, il punteggio sembra sorridere ai padroni di casa, che chiudono il primo quarto avanti di cinque lunghezze (21-26). Quello che in pochi si aspettano, però, è che i quattro migliori realizzatori di Orlando – Bamba, Randle, Hampton e Brazdeikis – usciranno dalla panchina: un occhio di riguardo spetta in particolare a Mo Bamba, autore della doppia doppia da 22 punti e 15 rimbalzi che contribuisce al sorpasso ospite concretizzatosi già a fine primo tempo (51-48), senza che poi i ragazzi di coach Casey si rivelino in grado di rispondere a tono.

A nulla, dunque, sono valsi i 26 punti e 9 rimbalzi dell’ottimo Saddiq Bey, una delle poche note liete della stagione di Detroit.

(30-34) Indiana Pacers 141 – 154 Washington Wizards (30-35)

La gara della Capital One Arena non è esattamente uno spot per le difese e, per l’occasione, ad approfittarne sono le tante stelle coinvolte in un match particolarmente interessante in ottica postseason.

A rubare l’occhio, come al solito, ci pensa Russell Westbrook, autore della terza tripla doppia della storia con più di 20 assist e 20 rimbalzi – le altre due? Una porta la firma di Wilt Chamberlain, l’altra dello stesso Russ – con i suoi 14 punti, 21 rimbalzi e 24 assist.

Per il resto, il match è un autentico spettacolo sconsigliato ai puristi delle difese, con Washington che già a metà partita guadagna un buon margine (66-82) che gli consente di guardare con fiducia a una seconda parte di gara che si rivelerà poi priva di particolari sussulti da parte di Indiana.

Oltre al solito Westbrook, tra le fila dei padroni di casa si mettono in mostra anche Beal e Hachimura con 27 e 26 punti a testa, ma i migliori realizzatori della serata indossano la canotta dei Pacers: 33 punti per Caris LeVert, 32 punti e 19 rimbalzi invece per Sabonis.

(33-32) Golden State Warriors 123 – 108 New Orleans Pelicans (29-36)

Non che fosse impossibile attenderselo, ma è il solito, straordinario, Steph Curry a decidere l’incontro tra i Warriors e la squadra di coach Van Gundy riportando peraltro in attivo il record stagionale dei suoi.

La verve di Golden State si nota in maniera fin troppo evidente già nel primo periodo, nel corso del quale gli ospiti mettono subito le cose in chiaro con un parziale da 39-21 che lascia decisamente ben sperare in vista del resto della gara.

Trascinati dai 32 punti e 8 rimbalzi di Zion Williamson, i Pelicans cercano di riportarsi in carreggiata ricucendo solo parzialmente lo strappo prima del break di metà gara (66-54), ma gli sforzi dei padroni di casa non bastano a rimettere in piedi una gara ormai inevitabilmente compromessa.

41 punti, 8 assist e 4 rimbalzi a fine partita per Steph Curry, con Draymond Green che a sua volta si lascia apprezzare per la tripla doppia da 10 punti, 15 assist e 13 rimbalzi.