NBA, Draymond Green: “Le squadre avversarie sono terrorizzate da Steph”

Continua il momento di forma degli Warriors e del loro condottiero Steph Curry che – nella vittoria della notte contro i Pelicans – ha messo a referto ben 41 punti con 8 bombe dall’arco. Ad assistere Steph è stato il solido fido scudiero Draymond Green autore a fine partita di 15 assist e 13 rimbalzi, il quale ha parlato ai giornalisti dell’effetto del playmaker sugli avversari:

“Ogni volta che scendi in campo con Steph, parti sempre con un vantaggio. Per questo le squadre avversarie sono terrorizzate. Sono terrorizzate quando si muove senza palla e le difese tendono a collassare su di lui. Non vorrei mai una squadra senza Steph, perchè ha la capacità di mettere in difficoltà qualsiasi avversario in qualsiasi partita.”

Anche Juan Toscano-Anderson ha detto la sua in merito all’apporto di Curry:

“Immaginatevi di essere in mezzo ad una rissa e avere a fianco Mike Tyson. Ecco, questa è la migliore analogia che io possa farvi.”

Gli Warriors sono adesso a 3 vittorie dai Dallas Mavericks i quali occupano la sesta testa di serie – l’ultima per l’accesso diretto ai Playoff – mentre i californiani sono attualmente ottavi con un record di 33-32, in piena zona play-in. Un finale di stagione entusiasmante con cui gli uomini di coach Steve Kerr potrebbero presentarsi alla postseason in veste di outsider di lusso.

Leggi anche:

NBA, Anthony Davis commenta la vittoria contro i Denver Nuggets

Risultati NBA: Davis trascina i Lakers al successo sui Nuggets, Gallo on fire contro Portland

NBA, Denver Nuggets ufficialmente ai Playoff, Cleveland ancora out