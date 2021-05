NBA, i New York Knicks chiuderanno con un record vincente dopo 8 anni

I New York Knicks hanno blindato un record vincente con la vittoria sui Grizzlies. Una stagione inaspettata in cui la squadra allenata da Tom Thibodeau ha sorpreso tutti, dimostrando una solidità e concretezza tipica dei roster pronti a mettere il bastone fra le ruote a tutte le altre.

La stagione per i New York Knicks sarebbe dovuta essere di transizione, con la dirigenza pronta al colpaccio in Free Agency, forte di un Cap Space pressoché immacolato. Tanti gli uomini che hanno evoluto il proprio gioco in questa stagione: a partire dal primo candidato a “Most Improved Player” Julius Randle fino a Derrick Rose, sesto uomo arrivato dai Pistons, che ha cambiato volto alla squadra.

A dieci anni dalla vittoria dell’MVP, che lo ha consacrato come più giovane di sempre a vincere il premio, D-Rose ha dimostrato di poter ancora essere decisivo in mezzo al campo, incantando al Madison Square Garden. Il suo arrivo a New York e il rinnovo del sodalizio con coach Thibodeau hanno portato i Knicks a decollare, portando esperienza sia in attacco che in difesa e canestri importanti quando la palla scotta.

Con un record di 37 vittorie e 28 sconfitte, NY ha un posto pressoché sicuro ai Playoff; a prescindere dal tipo di percorso che faranno i ragazzi di Thibodeau, la stagione verrà ricordata come positiva. E con un Rose così, e qualche innesto importante in free agency, si potrebbe magari puntare al tanto agognato anello. Chissà.

