NBA, Gallinari e Bogdanovic nella storia degli Hawks

Non solo protagonisti nella bella vittoria 123-114 sui Portland Trail Blazers, Danilo Gallinari e Bogdan Bogdanovic sono entrati a far parte della storia degli Atlanta Hawks. I due europei infatti sono diventati la prima coppia, nella storia della franchigia della Georgia, capace di realizzare almeno 7 triple nella stessa partita.

Gallinari ha chiuso con un sontuoso 7/10 dall’arco mentre l’ex Sacramento Kings si è “limitato” a tirare il 50%, chiudendo con 7/14. Insieme hanno messo a referto 53 punti, dimostrandosi un rebus illeggibile per la difesa di Portland. Un’intesa che è cresciuta partita dopo partita, come dichiarato dal Gallo, e che potrebbe rivelarsi l’arma in più per Atlanta in questa fase della stagione.

“Stiamo lavorando sulla nostra intesa e su quella con gli altri compagni dal primo giorno del training camp e la crescita è evidente. Tuttavia non è importante quanti punti riusciamo a segnare, il nostro obiettivo è raggiungere la miglior posizione possibile nella conference”

Dopo un avvio di stagione piuttosto deludente, viste soprattutto le premesse iniziali, grazie anche alla cura McMillan, subentrato a Lloyd Pierce, gli Hawks hanno spiegato le ali e hanno iniziato a volare. Atlanta adesso è quinta ad Est, in lotta con Knicks, Heat e Celtics per un posto tra le prime 6 che garantirebbe l’accesso diretto ai playoff.

