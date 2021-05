NBA, LeBron out stanotte contro i Nuggets

L’ultimo periodo non è di certo positivo per i Los Angeles Lakers. Complici le lunghe assenze della coppia AD-LeBron, i Lakers sono sprofondati nella Western Conference. E anche negli ultimi giorni continuano a soffrire, e in queste ore sono arrivate due notizie alquanto preoccupanti. La prima, la perdita di Dennis Schroder, che dovrà rimanere out dai 10 ai 14 giorni per l’inserimento nei protocolli salute e sicurezza. La seconda, il riaggravarsi dell’infortunio alla caviglia di LeBron James nel corso dell’ultimo quarto della partita, poi persa, contro i Raptors ieri. La stella dei gialloviola ha lasciato anzitempo il parquet (a 6 minuti e 42 secondi dalla fine per l’esattezza) e le parole di LBJ nel post-partita hanno mostrato la sua cautela per non rischiare eccessivamente.

Reporting with @RamonaShelburne: Lakers star LeBron James is expected to sit out vs. Denver tonight to rest his right ankle, sources tell ESPN. James re-aggravated the ankle in the fourth quarter of Sunday’s loss to Toronto. Lakers have lost 6 of 7 games. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 3, 2021

Infortunio per il quale il numero 23 dovrà saltare la sfida di stanotte contro i Denver Nuggets, un matchup importante anche in ottica Playoff. A riportarlo sono stati gli insider Wojnarowski e Ramona Shelburne di ESPN. Va sottolineata l’importanza del riposo per LeBron, al ritorno da quello che è a tutti gli effetti l’infortunio più provante della sua carriera, vista anche l’età non più giovanissima.

I Lakers hanno perso sei delle ultime sette partite, sprofondando al sesto seed nella Western Conference. Con il record attuale sono anche a rischio di venir superati dai Portland Trail Blazers, attualmente settimi ma con lo stesso numero di vittorie della franchigia losangelina. Settimo seed che significherebbe giocare anche il Play-in, e quindi rischiare di dover saltare la postseason.

Leggi anche:

NBA, LeBron James ammette: “Non sarò mai più al 100% della condizione”

NBA, Anthony Davis: “Mai stati così in basso negli ultimi due anni”

LeBron James: “Chi ha inventato il Play-In deve essere licenziato”