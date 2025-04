NBA, i Lakers sono pronti per Gara 2. JJ Redick: “Ci siamo allenati benissimo”

Dopo aver perso malamente nel primo appuntamento della serie di Playoff NBA 2025, i Los Angeles Lakers sono attesi al pronto riscatto contro i Minnesota Timberwolves. In questo senso, i gialloviola devono ristabilire immediatamente l’equilibrio per non ritrovarsi spalle al muro, con due match in programma a Minneapolis. Queste le parole di JJ Redick a riguardo:

“Abbiamo fatto il miglior allenamento di questo periodo. Dobbiamo fare molte cose molto meglio di come le abbiamo fatte in gara-1 e tutto inizia con il giocare con maggiore intensità e maggiore organizzazione.”

Anche Austin Reaves ha ripercorso quanto successo sabato notte, con l’intento di ribaltare ogni cosa:

“Per noi è stata una sveglia, gara-1, nel senso che ci ha fatto capire che dobbiamo essere preparati a giocare al massimo della concentrazione ogni singolo possesso. La mia performance nel primo match? Una m*rda. Non sono stato me stesso in gara-1, non ho idea del perché, ma devo pensare solo a giocare come so e a divertirmi.”

