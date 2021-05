La sfortuna in casa Los Angeles Lakers sembra vederci benissimo. Dopo il rientro da vari infortuni di Anthony Davis e LeBron James, i gialloviola devono ora fare i conti con il forfait di Dennis Schroder. Il giocatore, secondo quanto riporta Shams Charania di The Athletic, dovrà rimanere out tra i 10 e i 14 giorni in conformità ai protocolli di salute e sicurezza definiti dalla NBA per il contenimento del Covid-19. Il play è entrato ufficialmente all’interno dei protocolli nella giornata di ieri.

Lakers guard Dennis Schroder is expected to miss 10-to-14 days due to health and safety protocols, sources tell me and @billoram. Schroder entered protocols on Sunday. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 3, 2021

I californiani vengono da tre sconfitte consecutive e speravano di giocare le ultime partite di regular season con il roster al completo anche per ritrovare la chimica di squadra – attualmente perduta – in vista dei prossimi Playoff NBA. In realtà, la compagine allenata da Frank Vogel rischia addirittura di doversi giocare l’accesso alla postseason durante il torneo play-in, considerando la posizione in classifica a pari merito con Dallas e Portland.

I Lakers non possono più sbagliare, a partire dall’appuntamento di stanotte contro i Denver Nuggets. E lo dovranno fare senza Schroder in campo.

