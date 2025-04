NBA, quante chance hanno i Lakers di rimontare dal 1-3? La statistica fa paura

In questi Playoff NBA 2025, Pistons, Magic, Lakers e Bucks sono a rischio eliminazione. Dopo Gara 4 di domenica scorsa, le quattro franchigie sono in svantaggio per 3-1 e ora devono vincere le prossime tre partite per evitare di andare in vacanza anzitempo. Il problema è che i precedenti nella storia della NBA non sono affatto a favore delle squadre che si trovano così vicine all’uscita dai playoff.

4.5% di possibilità di qualificazione

Nei 288 precedenti di questo tipo, la squadra in svantaggio è riuscita a rimontare da uno svantaggio di 1-3 per qualificarsi solo 13 volte. Con una probabilità di qualificazione del 4,5%, le speranze sono particolarmente scarse per Los Angeles (contro i Wolves), Milwaukee (contro i Pacers), Detroit (contro i Knicks) e Orlando (contro i Celtics).

L’ultima squadra a raggiungere un simile traguardo sono stati i Nuggets nel 2020, l’unica squadra nella storia ad aver vinto una serie dopo essere stata in svantaggio per 1-3 due volte nella stessa edizione di Playoff (contro i Jazz al primo turno, poi contro i Clippers nelle semifinali di conference). In un contesto particolare, quello della “bolla” di Orlando…

Un altro precedente recente e ovviamente memorabile riguarda gli Warriors, che a un certo punto erano coinvolti in due serie con un record di 3-1 durante i Playoff del 2016, prima eliminando i Thunder nelle finali di Conference e poi sprecando il loro vantaggio contro i Cavaliers di LeBron James in finale.

Al primo turno, storicamente solo tre squadre hanno ottenuto un simile risultato: i Pistons nel 2003, i Suns nel 2006 e i Nuggets nel 2020. Il filo conduttore di queste tre grandi storie è che si sono tutte concluse in finale di conference.

Le 13 squadre che hanno ribaltato un 1-3 nei Playoff NBA

1968: I Celtics vincono le finali della Eastern Division contro i Sixers

1970: I Lakers vincono la semifinale della Western Division contro i Suns

1979: I Bullets vincono le finali della Eastern Conference contro gli Spurs

1981: I Celtics vincono le finali della Eastern Conference contro i Sixers

1995: I Rockets vincono la semifinale della Western Conference contro i Suns

1997: Gli Heat vincono la semifinale della Eastern Conference contro i Knicks

2003: I Pistons vincono il loro primo turno contro i Magic

2006: I Suns vincono il loro primo turno contro i Lakers

2015: I Rockets vincono la semifinale della Western Conference contro i Clippers

2016: I Warriors vincono le finali della Western Conference contro i Thunder

2016: I Cavaliers vincono le finali NBA contro i Warriors

2020: i Nuggets vincono il primo turno contro i Jazz

2020: I Nuggets vincono la semifinale di conference contro i Clippers

