NBA, i Lakers con le spalle al muro: sotto 1-3 contro Minnesota

Siamo arrivati quasi ad un punto di non ritorno per i Los Angeles Lakers all’interno dei loro Playoff NBA 2025. I californiani, infatti, hanno perso anche Gara 4 contro i Minnesota Timberwolves, mettendosi in una posizione più che complicata poiché sono ora sotto 1-3 nella serie. Grande prestazione da parte di Anthony Edwards, il quale ha messo a referto ben 43 punti. I gialloviola hanno avuto diverse occasioni per mettere in ghiaccio la partita, prima dell’ultimo sanguinoso quarto che ha determinato la vittoria dei Wolves. Queste le parole di LeBron James (27 punti, 12 rimbalzi, 8 assist, 3 palle rubate e 3 stoppate) a riguardo:

“Abbiamo avuto delle ottime occasioni. Luka [Dončić] ha sbagliato un layup. Io ho sbagliato un layup facile. Abbiamo avuto un paio di occasioni. Non credo che la stanchezza abbia avuto a che fare con questa sconfitta. Ho solo sbagliato qualche tiro delicato. Stavamo andando nel verso giusto. Semplicemente non siamo riusciti a convertire quanto costruito”

Luka Doncic, dopo essere stato male durante Gara 3, ha chiuso l’appuntamento con 38 punti nella notte, ma solo 7 realizzati nell’ultimo periodo. James ha fatto peggio, segnando 0 punti negli ultimi 12 minuti e sbagliando tutti i tiri a disposizione. Entrambe le stelle dei Lakers hanno giocato 46 minuti a testa. Queste le parole di Doncic:

“Ho giocato molti minuti, ma non dovrebbe avere alcun peso in quanto successo. Credo che loro abbiano semplicemente giocato meglio in attacco negli ultimi minuti.”

