Mercato NBA, i Boston Celtics virano su DeMarcus Cousins

Trade deadline difficile per i Boston Celtics i quali si sono mossi sul mercato NBA mettendo a segno qualche colpo di secondo piano. L’arrivo di Evan Fournier dagli Orlando Magic non può rappresentare un upgrade sostanziale, ecco perché Danny Ainge stava pensando ad Andre Drummond come aggiunta di livello all’interno del roster di Brad Stevens. In realtà, il lungo ha deciso di firmare con i Los Angeles Lakers, lasciando Boston a bocca asciutta dopo essere stata etichettata come una delle squadre favorite per arrivare all’ex Cleveland.

In seguito alla partenza di Daniel Theis – finito ai Chicago Bulls – è chiaro che i Celtics hanno bisogno di un nuovo innesto tra i lunghi. Ecco perché il mirino è ora puntato su DeMarcus Cousins. Il centro, liberatosi dagli Houston Rockets diverse settimane fa, è ancora senza squadra e potrebbe rappresentare una soluzione temporanea per la compagine di Brad Stevens. La realtà dei fatti è che Cousins sembrava destinato ai Lakers, ma i gialloviola hanno preferito puntare tutto sulle qualità di Drummond, lasciando l’ex stella di Sacramento senza squadra.

Cousins, nel corso dell’attuale stagione con Houston, stava viaggiando con una media di 9.6 punti e 7.6 rimbalzi. Il matrimonio tra le parti stavolta sembra essere tanto vicino quanto desiderato.

