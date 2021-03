Mercato NBA, Evan Fournier a Boston via trade in cambio di scelte

Magic ancora protagonisti di questa Trade Deadline in uscita. Ai dettagli con i Boston Celtics una trade che vede coinvolto Evan Fournier. Orlando dovrebbe ricevere in cambio due seconde scelte, stando quanto scrive Adrian Wojnarowki di ESPN.

Fournier lascia Orlando dopo sette stagioni. Il francese si è già presentato ai tifosi di Boston alla sua maniera. Provate a cercare su Google “Fournier” – come suggerito – e sarà tutto chiaro.

Hi @celtics fans,

If you're not familiar with me, please Google my last name.

You're welcome.

🍀

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) March 25, 2021