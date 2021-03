La notizia era da tempo nell’aria. L’ex centro dei Detroit Pistons e Cleveland Cavaliers Andre Drummond sarà un nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers. In serata il giocatore sarà libero di firmare un nuovo contratto con la franchigia californiana. La notizia è stata riportata dal giornalista di ESPN Adrian Wojnarowski.

Once Andre Drummond clears waivers at 5 PM ET, he intends to sign with the Lakers, his agent Jeff Schwartz of @excelbasketball tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 28, 2021