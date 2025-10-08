Jayson Tatum nominato Chief of Basketball Operations della Duke University

Duke University ha deciso di rinsaldare il legame con una delle sue stelle più brillanti. Jon Scheyer, allenatore dei Blue Devils, ha infatti annunciato l’introduzione di un nuovo ruolo onorario all’interno del programma cestistico: Chief Basketball Officer. A ricoprire questa posizione sarà Jayson Tatum, oggi punto di riferimento dei Boston Celtics ma cresciuto, almeno per una stagione, proprio con la maglia di Duke.

Scheyer ha spiegato che la scelta non è soltanto simbolica:

“Questo programma ha sempre puntato alla crescita del gioco. Jayson è rimasto incredibilmente fedele a Duke fin dal suo arrivo, e questa nomina rappresenta un passo naturale. La sua capacità di ispirare e guidare i nostri studenti-atleti è unica, e sono entusiasta di vedere l’impatto che potrà avere sulla nostra squadra e sulla nostra cultura.”

Per l’ateneo si tratta di un ponte tra tradizione e futuro, un modo per rafforzare “The Brotherhood”, la comunità che unisce generazioni di giocatori passati e presenti. Tatum, che nel 2016-17 disputò la sua unica annata universitaria prima di essere scelto al Draft NBA con la terza chiamata assoluta, metterà la propria esperienza quasi decennale nella lega a disposizione del programma.

Il sei volte All-Star sarà infatti consulente volontario di Scheyer e dello staff, offrendo supporto nello sviluppo tecnico, nella leadership e nella gestione della carriera di alto livello. Un ruolo che Tatum ha accolto con entusiasmo:

“Questo programma significa molto per me. Guardo ogni partita, torno appena posso e sono sempre in contatto con Coach Scheyer. Avere l’occasione di formalizzare questo rapporto e aiutare la nuova generazione di Blue Devils è per me un onore e una responsabilità”.

Con questa scelta, Duke non solo rende omaggio a un ex talento diventato superstar, ma crea anche un legame concreto tra chi ha fatto la storia e chi la sta scrivendo oggi sul parquet di Durham.

