Secondo quanto riportato da Shams Charania, le strade degli Houston Rockets e di DeMarcus Cousins si separeranno presto.

The Houston Rockets and center DeMarcus Cousins are planning to part ways in coming days, sources tell @TheAthletic @Stadium. Houston wants to go smaller, younger in frontcourt when Christian Wood returns and this allows Cousins to find an opportunity elsewhere.

