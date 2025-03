Mercato NBA, Kevin Durant nel mirino dei Boston Celtics: novità sul possibile trasferimento

La notizia sta circolando con insistenza: Kevin Durant sarebbe oggetto di interesse da parte dei Boston Celtics. Secondo fonti vicine alla franchigia del Massachusetts, la dirigenza starebbe sondando il mercato per capire se ci siano margini per intavolare una trattativa con i Phoenix Suns, attuali proprietari di Durant.

Dopo diversi movimenti inattesi in questa stagione – su tutti quello di Luka Dončić ai Lakers e di Anthony Davis a Dallas – i Celtics, nonostante un buon andamento in regular season, sembrano intenzionati a compiere un ulteriore salto di qualità. La possibilità di affiancare una stella assoluta come Durant a Jayson Tatum e Jaylen Brown stuzzica tanto la dirigenza quanto i tifosi. Tuttavia, il GM di Boston – pur non confermando né smentendo l’interesse – ha ribadito di voler “valutare ogni opportunità capace di rafforzare la squadra”.

Le condizioni di Durant e le possibili destinazioni

Il giocatore ex Golden State ha recentemente recuperato da un infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori per alcune partite. Il suo rientro in campo con i Suns è stato graduale, ma ha subito mostrato di poter dare un contributo decisivo, con una media di oltre 25 punti ad allacciata di scarpe.

Per concretizzare una trade, i Celtics dovrebbero sacrificare pedine di valore e scelte future, oppure includere nell’operazione qualche giocatore di primo piano. Voci di corridoio parlano di un possibile coinvolgimento di Derrick White o di Marcus Smart, ma al momento si tratta di ipotesi non confermate. I Phoenix Suns, dal canto loro, non hanno ancora lasciato intendere di voler rinunciare a un talento tanto incisivo, ancor più ora che sperano di competere ai massimi livelli nella Western Conference.

