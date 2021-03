NBA, Pascal Siakam ammette: “Ho perso 4-5 kg negli ultimi giorni”

Da quando è rientrato nella squadra il 17 marzo, Pascal Siakam ha rivelato di aver perso 4-5 kg dopo essere stato costretto a rimanere ai box in conformità ai protocolli di salute e sicurezza. Sebbene non sia chiaro se il lungo fosse risultato positivo al Covid-19, Siakam è rimasto fuori dalle competizioni per ben 19 giorni. Toronto ha segnalato un focolaio di squadra lo scorso 26 febbraio, costringendo alla quarantena lo stesso lungo, Nick Nurse e altri cinque membri dello staff tecnico.

Il 26enne, rientrato da poco a disposizione, sta cominciando a sentirsi nuovamente se stesso e sembra essere ringiovanito in campo:

“Mi sento bene ogni giorno che passa, mi prendo cura del mio corpo e faccio del mio meglio per essere in forma una volta sul parquet. Sto progredendo, voglio solo continuare a migliorare e sentirmi bene… che penso sia la cosa più importante.”

La perdita di peso non sembra influire sulla sua produttività, poiché l’attaccante All-Star ha una media di 25 punti, 9.2 rimbalzi, 4.2 assist nelle ultime 4 uscite, mentre viaggia con il 49.2% dal campo e l’84.8% dalla linea di tiro libero.

C’è però un dettaglio non da poco da considerare in vista del basketball da Playoff, ossia Siakam non è sicuro se recupererà il peso perso con il progredire della stagione:

“Sto cercando di capire come fare per riguadagnare peso. Mi sento bene in questo momento, in termini di fluidità e corsa. Sono soddisfatto di come sto in generale… ma vedremo cosa fare.”

La spinta della squadra per raggiungere il play-in di fine regular season sta diventando sempre più una battaglia in salita poiché Toronto si trova attualmente in undicesima posizione ad Est ed ora a lontana due partite dalla zona interessata.

