NBA, Vogel e Kuzma commentano l’arrivo di Andre Drummond

Ora lo possiamo dire: Andre Drummond è ufficialmente un nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers. Il centro ha deciso di firmare per i gialloviola nella giornata di ieri. Dopo un accordo di buyout raggiunto con i Cavaliers, per i quali non giocava da metà febbraio, il pivot – che ha sacrificato parte del suo stipendio di 28.8 milioni di dollari previsto per il 2020-21 – ha firmato per il minimo salariale fino a fine stagione, per la felicità di coach Frank Vogel.

L’allenatore dei Lakers, dopo la vittoria contro Orlando dei suoi, ha commentato in questo modo l’arrivo di Drummond:

“Avremo bisogno di tutti i nostri lunghi. Andre Drummond ci offre un punto fermo su entrambi i lati del campo. Siamo felici di aggiungere un giocatore di questo calibro alla nostra squadra. È uno dei migliori difensori del campionato, qualcuno che ogni vice allenatore che si occupa della difesa dovrà tenere in considerazione e capire come affrontarlo insieme ad Anthony Davis e LeBron James. Penso che ci darà subito una grande spinta. Può dominare su entrambi i lati del campo. La sua presenza fisica è qualcosa da tenere in considerazione. Penso che la nostra squadra sia migliorata enormemente con lui.”

Questa è ovviamente una bella mossa da parte dei campioni NBA in carica. In 25 partite con i Cavaliers in questa stagione, Andre ha viaggiato con una media di 17.5 punti, 13.5 rimbalzi, 2.6 assist e 1.2 stoppate a partita in 28.9 minuti.

Anche Kuzma si è detto felice di accogliere l’ex Detroit:

“Ho qualcuno con cui combattere quando siamo a rimbalzo. La sua fisicità salterà all’occhio di tutte le squadre. Soprattutto quando tornerà anche Anthony Davis. Io, lui, Drummond e Bron… lotteremo sempre a rimbalzo e sarà complicato per le altre squadre.”

