Mercato NBA, i Boston Celtics salutano Daniel Theis: trade con Chicago

L’interesse di diverse squadre per Tristan Thompson e Daniel Theis nelle ore che hanno preceduto la deadline ha portato al trasferimento di quest’ultimo ai Bulls. In Massachusetts finisce Mo Wagner, acquisito da Chicago via trade con Washington nella giornata di oggi.

Mo Wagner goes to the Celtics, per sources. https://t.co/TPrzW9WqEd — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021

