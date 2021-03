Mercato NBA, i Lakers ufficializzano Andre Drummond

I Los Angeles Lakers hanno ufficialmente annunciato di aver ingaggiato Andre Drummond. Con una nota sul proprio sito, i californiani hanno accolto il centro all’interno del roster, pescandolo dal mercato NBA dei buyout. Drummond, il quale si era accordato nelle scorse ore con Cleveland per tornare free agent, rappresenterà il centro titolare di una squadra che vuole puntare al back-to-back e dovrà farlo mettendo i bastoni tra le ruote a Brooklyn.

Queste le parole di Rob Pelinka, VP of Basketball Operations:

“Andre è un giocatore importante sotto canestro, sia offensivamente che difensivamente. Ci sentiamo estremamente fortunati ad aggiungere a roster un giocatore del suo calibro, in una fase del nostro viaggio in cui vogliamo difendere il titolo NBA.”

Drummond peserà in Cap per 555.000 dollari in questo finale di stagione, portando i Lakers a circa 954.000 dollari sotto l’hard cap. I gialloviola hanno superato la concorrenza di New York Knicks e, soprattutto, Boston Celtics. Drummond ha avuto un ottimo inizio di stagione in maglia Cleveland viaggiando con una media di 17.5 punti, 13.5 rimbalzi, 1.6 palle rubate e 1.2 stoppate in 25 presenze. Ma i Cavaliers lo avevano poi relegato alla panchina dal 14 febbraio scorso.

È iniziata una nuova era a Los Angeles. In attesa di vedere James, Davis e Drummond condividere il parquet.

