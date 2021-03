Mercato NBA, gli Spurs rilasciano Marquese Chriss

È tempo di puntellare il roster per i San Antonio Spurs. I texani, infatti, si stanno preparando all’arrivo di Gorgui Dieng. Per poterlo aggiungere in roster, San Antonio ha bisogno di creargli spazio. Proprio per questo motivo, gli Spurs hanno deciso di tagliare Marquese Chriss, il quale si era unito alla truppa di Gregg Popovich nell’ultimo giorno di mercato NBA.

Ebbene, secondo quanto riporta Shams Charania, Chriss è la vittima sacrificale per poter aggiungere Dieng a roster, andando a colmare l’assenza di LaMarcus Aldridge che a sua volta si è legato ai Brooklyn Nets per rincorrere il tanto agognato anello.

The Spurs are releasing Marquese Chriss to create roster space for center Gorgui Dieng, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 28, 2021

Chriss, nella scorsa stagione, ha viaggiato con una media di 9.3 punti, 6.2 rimbalzi, 1.9 assist e 1.1 stoppate ad allacciata di scarpe. All’inizio della regular season 2020-21, il prodotto degli Washington Huskies è stato messo da parte a causa della rottura del perone destro. Infortunio che lo ha limitato a sole due presenze.

