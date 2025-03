NBA, i Boston Celtics venduti per una cifra record: i dettagli

William Chisholm. Questo nome probabilmente non vi dirà nulla, ma secondo il Boston Globe e ESPN, è il nuovo proprietario dei Boston Celtics, che ha appena acquistato per 6.1 miliardi di dollari. Si tratta semplicemente di un record per una franchigia sportiva negli Stati Uniti e in Canada, che supera (di poco) l’acquisizione dei Washington Commanders, la squadra della NFL acquistata per 6.05 miliardi di dollari nel 2023.

Chi è William Chisholm: il nuovo proprietario dei Boston Celtics

Tifoso dei Celtics, cresciuto nel Massachusetts prima di fare fortuna in California, ha fondato il Symphony Technology Group – un fondo di investimento che ha investito molto in particolare nella sicurezza informatica, acquistando parte delle attività di McAfee e RSA Security. Sebbene Symphony Technology Group gestisca oltre 10 miliardi di dollari di asset, è probabile che William Chisholm non sia l’unico acquirente.

È la fine di un’era per i Celtics, messi in vendita subito dopo il loro ultimo titolo, con la famiglia Grousbeck che lascia le redini mentre la franchigia vedrà i suoi conti aumentare eccessivamente a causa della “luxury tax” che sta influenzando pesantemente sulle casse della squadra del Massachusetts. In ogni caso, si tratta di un guadagno significativo per l’attuale gruppo, che ha acquistato la franchigia per 360 milioni di dollari nel 2002 e ora la vende a un prezzo 17 volte superiore. Anche tenendo conto dell’inflazione, il valore del club aumenterebbe comunque di dieci volte…

La vendita dovrebbe essere completata in due fasi, con la prima vendita del 51% del club, seguita dalla vendita del restante 49% nel 2028. Wyc Grousbeck rimarrà quindi in carica fino ad allora, come ha confermato in una dichiarazione, affermando che William Chisholm “gli ha chiesto di guidare la squadra come direttore generale per i primi tre anni e di rimanere suo partner, cosa che sono felice di fare“.

Vale la pena notare che questa vendita potrebbe dare il via al processo di espansione NBA, con Adam Silver e i proprietari che aspettano che i Celtics vengano venduti prima di iniziare le offerte per l’insediamento di nuove franchigie.

