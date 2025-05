NBA, Boston va sotto 0-2 contro New York. Brown: “Prestazione imperdonabile”

Incredibile epilogo al termine di Gara 2 tra Boston Celtics e New York Knicks. Al TD Garden si è consumato un altro dramma sportivo per i padroni di casa che hanno dilapidato un vantaggio di una ventina di punti nel corso del match, facendosi rimontare dagli ospiti e perdendo così con il punteggio di 90-91, per un sanguinosissimo 0-2 nella serie. Queste le parole di un deluso Jaylen Brown al termine del match:

“Due partite avanti di 20 punti e due sconfitte, è semplicemente imperdonabile. Cosa possiamo fare per tornare in corsa? “Ci sono un sacco di cose che possiamo controllare. Mi sembra che abbiamo giocato un po’ troppo velocemente e che abbiamo giocato un po’ nervosamente. È stata una serata difficile.”

Mentre coach Joe Mazzulla ha provato ad allargare il ragionamento in questa maniera:

“Loro hanno fatto ogni giocata in maniera efficace… Penso che abbiamo creato delle buone occasioni e poi abbiamo avuto delle palle perse e loro ne hanno approfittato, così hanno fatto le giocate necessarie per vincere. Mentre noi abbiamo sbagliato nei momenti decisivi. Tutto qui.”

I Celtics hanno sbagliato 14 dei loro ultimi 15 tiri e subendo un parziale di 23-6 negli ultimi 8 minuti e 30 secondi. Il tiro da tre punti, la loro arma offensiva principale, li ha abbandonati in Gara 1 e 2, con 4 tiri da tre su 26 nei due quarti quarti.

