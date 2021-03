NBA, Frank Vogel parla della condizione di Anthony Davis

I Los Angeles Lakers stanno vivendo un periodo di sofferenza (cestistica) dopo l’infortunio di Anthony Davis, avvenuto il mese scorso. Con un recordi di 3-7 nelle ultime 10 gare, LeBron e compagni stanno sicuramente sentendo l’assenza di AD, soprattutto contando la mancanza di riserve competitive.

Come comprensibile, i gialloviola stanno cercando di gestire il rientro della superstar in modo cauto, senza sottovalutare la natura dell’infortunio (un problema al tendine d’Achille); proprio per questo motivo, Frank Vogel ha escluso la possibilità di rivedere Davis nella gara contro gli Indiana Pacers, come riportato da Mike Trudell. Lo staff medico dei Lakers rivaluterà comunque la condizione del lungo in giornata.

Frank Vogel said Anthony Davis won’t play tomorrow, and will be re-evaluated tomorrow night by the team doctors. Expect an update afterwards. — Mike Trudell (@LakersReporter) March 11, 2021

In aggiunta a quanto detto, Vogel ha specificato che AD non prenderà parte agli allenamenti della squadra, concentrandosi invece su una sessione a parte, lontana però dal parquet.

Vogel said AD will not practice today; he’s at the facility, and lifted earlier. — Mike Trudell (@LakersReporter) March 11, 2021

I tempi di recupero stimati per l’infortunio erano di circa quattro settimane; per questo motivo, se i test medici non daranno risultati preoccupanti, Davis potrebbe rientrare nella rotazione dei Lakers nella prossima settimana.

