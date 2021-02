Piove sul bagnato in casa Lakers visto che, dopo la sconfitta di questa notte contro Brooklyn, dovranno fare ancora a meno di Anthony Davis, come riferisce coach Frank Vogel. Il numero 3 dei gialloviola starà fuori per quattro settimane a causa di un affaticamento muscolare al polpaccio destro.

Un problema che si era riacutizzato domenica scorsa nella partita contro Denver: Davis lamentò un dolore all’altezza del tendine d’Achille. Prima della partita di questa notte, lo staff medico dei Lakers ha visitato Davis, escludendo lesioni o problemi al tendine d’Achille.

Frank Vogel says Anthony Davis was re-evaluated by team doctors tonight and he will be out four weeks. The Lakers want to give him time to fully recover. — Dave McMenamin (@mcten) February 19, 2021

La diagnosi è affaticamento muscolare e, come spiega Frank Vogel nel post-partita, Davis avrà tutto il tempo necessario per recuperare:

“È stato visitato stasera ed è stato confermato l’affaticamento al polpaccio: rimarrà fuori quattro settimane. Vogliamo lasciarlo tranquillo, provare a lasciarci tutto alle spalle e vogliamo essere prudenti, così da assicurarci che, prima che torni, sia completamente guarito”

“He’s going to be out for 4 weeks.”

Frank Vogel with an update on @AntDavis23. pic.twitter.com/QgEUk8EzVE — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) February 19, 2021

Si prolunga, dunque, l’assenza di Davis dal parquet. Oltre al numero 3, i Lakers questa notte erano orfani anche di Dennis Schroder: un’assenza che, in parte, ha condizionato il risultato di questa notte, come spiega LeBron James nel post-partita. Queste le parole di ‘King James’ a rigurado:

“Ci mancava AD e il nostro playmaker iniziale Dennis, è un duro colpo per noi. Ma anche a loro mancavano giocatori chiave: nessuna delle due squadre era al completo. Semplicemente, questa sera, non abbiamo giocato al massimo delle nostre capacità, mentre loro sì: dobbiamo dargli merito della vittoria”

"We just didn't play to our capabilities tonight. Give them credit." @KingJames on tonight's loss and becoming the third player to ever reach 35,000 career points. pic.twitter.com/1Bv0NekWOX — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) February 19, 2021

I Lakers di Frank Vogel, dunque, dovranno fare a meno di Davis per quattro settimane, mentre Dennis Schroder tornerà già dalla prossima contro Miami: il giocatore tedesco non ha giocato questa notte perché escluso a causa dei protocolli di sicurezza e salute.

