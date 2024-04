NBA, i Lakers vincono Gara 4 contro Denver. LeBron: “Ora arriva la partita più importante della stagione”

Lo stesso copione, per l’ennesima volta: i Lakers che si trovano davanti per gran parte del match e – stavolta – la vittoria finale in Gara 4. La potremmo riassumere così l’ennesima sfida tra californiani e Denver Nuggets, con i primi che in questo caso sono riusciti ad interrompere la striscia di 11 sconfitte di fila contro la compagine del Colorado. La chiave della vittoria è nel collettivo, con D’Angelo Russell che è salito dagli 0 punti in Gara 3, fino ai 21 punti registrati ieri notte. È stata anche la gara di Anthony Davis che non ha staccato la spina nell’ultimo quarto e macinato una doppia doppia da 25 punti e 23 rimbalzi. Poi, troviamo il solito LeBron James con 30 punti per guidare i suoi. Bene anche Reaves (21 punti), così come Hachimura e Prince.

Il risultato finale di 119-108, parla comunque dell’ennesima sfida equilibrata tra le due squadre che si è risolta nei minuti finali. I Lakers si sono ritrovati in più occasioni sul +15, ma hanno rischiato di essere risucchiati – come spesso è capitato – durante gli ultimi giri di orologio. Stavolta, Denver non è stata capace di mettere la testa avanti nonostante la tripla doppia da 33 punti, 14 rimbalzi e 14 assist del solito ingiocabile Nikola Jokic. Bene anche Michael Porter Jr. sempre pronto a colpire dalla distanza. Polveri bagnate per Murray che ha comunque chiuso con un bottino di 22 punti.

Le parole di LeBron James, Reaves e Davis dopo Gara 4

Ora si passa a Gara 5 dove si tornerà in quel di Denver. Per i Lakers sarà questione di vita o di morte, con la speranza di far tornare la serie alla Crypto.com Arena. Queste le parole di LeBron James in conferenza stampa:

“Ci siamo dati la possibilità di rimanere in vita. Per noi è una serie che si gioca partita dopo partita. Lunedì è la partita più importante della stagione per noi. Lo sappiamo. Oggi il terzo quarto è stato molto importante… Siamo stati in vantaggio in ogni partita, e poi in ogni secondo tempo ci sono saltati addosso. Eravamo in vantaggio di 13 punti e siamo riusciti a mantenere questo vantaggio segnando altri 30 punti nel terzo parziale. Questo ci ha permesso di affrontare gli ultimi dodici minuti con fiducia. Avevamo in mente di finire il lavoro. Lo abbiamo fatto.”

Stesso discorso per Austin Reaves:

“Abbiamo un’altra opportunità per giocare un’altra partita e, se vinciamo, torneremo qui e giocheremo un’altra partita e continueremo ad andare avanti. Le probabilità non sono a nostro favore, ma ogni volta che riusciamo a rimanere a galla e darci l’opportunità di fare qualcosa di unico, siamo pronti per la sfida.”

Infine, le parole di Anthony Davis:

“È difficile sopportare uno sweep… Nessuno vuole riceverlo perché poi devi convivere con questa sensazione per tutta l’estate. Sapevamo cosa c’era in gioco e non volevamo subire di nuovo una sconfitta di questo tipo. Il modo in cui abbiamo giocato stasera dovrebbe essere lo stesso per il resto della serie.”

