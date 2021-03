Gli Warriors e la responsabilità di aiutare Steph Curry a vincere ancora in NBA

Bob Myers lo ha detto in maniera esplicita: i Golden State Warriors hanno la responsabilità di poter far competere ancora Steph Curry per la vittoria di un titolo. Durante una intervista concessa a sulle frequenze radio 95.7 The Game, il GM della squadra californiana ha sottolineato l’importanza di avere un giocatore del valore di Curry. Il dovere da parte di tutta la dirigenza è offrire il meglio alla propria star per provare a sfruttare al meglio i suoi ultimi anni di carriera.

“Sentiamo questa responsabilità finché il ragazzo si ritirerà o non farà più parte della franchigia. Devi onorarlo. Devi fare quello che puoi, ma questo non significa che quelle opportunità sono là fuori ogni giorno e sono facili da trovare. Sei sempre alla ricerca, ma questo è il lavoro. Questo è quello che facciamo, e lo capiamo. Non mi sento così perché i social media me lo dicono. Sento quella pressione perché sono competitivo, e voglio vincere e sono cresciuto come fan degli Warriors. Voglio dare ai fan una grande squadra, proprio come tutti gli altri. Quindi le sentiamo [le chiacchiere], ma stiamo sempre cercando [ di migliorare].”

Curry è vicino ai 33 anni di età, e ha davanti ancora due anni di contratto per quasi 90 milioni di dollari. Il playmaker però in questa stagione sta dimostrando di non accusare il ticchettio dell’orologio biologico. Ma, anzi, sta guidando i suoi compagni di squadra ad una difficilissima qualificazione Playoff. Gli infortuni non stanno aiutando in casa Warriors – chiedere a Thompson – e Steph Curry si è dovuto caricare sulle spalle tutte le responsabilità, anche per il mancato apporto, in termini di costanza di rendimento, da parte dei nuovi innesti.

Uno sforzo per ora si traduce in una nona posizione, che garantirebbe il Play-in per la postseason. La squadra deve però provare a salire in classifica per accedere ai Playoff senza rischiare di dover incontrare subito una top della Western Conference.

