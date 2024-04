NBA, LeBron James sulla sfida con Denver: “Mettete troppa enfasi sulla questione del rematch”

La vittoria contro i Pelicans al primo turno di Play-In ha permesso ai Lakers di scendere in campo in questi Playoff. Al primo turno affronteranno i Denver Nuggets, con cui hanno già giocato in Finale di conference due volte negli ultimi quattro anni. Nella bolla di Orlando avevano vinto 4-1, mentre lo scorso anno ha avuto la meglio Denver. Per LeBron James questa serie Playoff non deve però diventare una sfida personale, e ha detto che i media la stanno erroneamente dipingendo come un rematch dopo la sconfitta della scorsa stagione:

“Penso che state mettendo troppa enfasi su questo aspetto. Questo è il primo turno di Playoff. Non vediamo l’ora di scendere in campo nella postseason. Ma non è che non vedo l’ora di giocare questo rematch. Giocheremo la partita come dobbiamo fare, e pensiamo a questa sfida”

Il quattro volte MVP della Finals ha poi continuato:

“Non si dovrebbe mai prenderla sul personale. Penso che finisci per uscire dal game plan se la prendi sul personale. Noi abbiamo un game plan da seguire. Scendi in campo, esegui e poi accetti il risultato finale. Gioco in postseason da troppo tempo nella mia carriera per sapere che non bisogna esaltarsi troppo per Gara 1 o per l’avversario che hai davanti. Bisogna solo rimanere equilibrati”

D’Angelo Russell ha detto di essere d’accordo con LeBron, e che si prepara tutto l’anno per i Playoff:

“Affronto questo avversario come abbiamo affrontato New Orleans. Non faccio una preparazione extra. Mi preparo tutto l’anno per qualsiasi avversario avrò contro ai Playoff. Ovviamente ne state parlando come una sfida Denver contro D-Lo, ma io sono pronto a giocare”

LeBron James ha poi parlato dell’importanza di ridurre gli errori, visto anche il valore degli avversari:

“Dobbiamo migliorare in ogni aspetto. Ovviamente abbiamo davanti una grande squadra. Hanno vinto un anello, hanno giocato molte partite difficili e sanno cosa devono fare per vincere. Dobbiamo rimanere molto disciplinati e rimanere con la testa nella partita per tutti e 48 minuti o più, se serve. Sarà una sfida difficile, ma la postseason è proprio questo che deve essere”

